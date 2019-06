Springer-Boss Mathias Döpfner (56) war auf der Bühne; auch Daimlers Compliance-Chefin Renata Junggo Brüngger (57) und Wirecard-Vorstandsvorsitzender Markus Braun (49) stellten sich der Techszene. Die Digitalkonferenz Noah glänzte Mitte Juni in Berlin wieder mit bekannten Namen. So war es auch 2016, als Olaf Koch (49; Metro) von der digitalen Zukunft schwärmte und der damalige Daimler-Lenker Dieter Zetsche (66) und Uber-Gründer Travis Kalanick (42) zum Schlagabtausch im Kreuzberger Tempodrom antraten.

In Erinnerung blieb die Noah 2016 jedoch durch einen Skandal, der unter dem Hashtag #EscortGate die sozialen Medien befeuerte. Escortdamen hatten, so berichten es Teilnehmer, auf der offiziellen Konferenzparty ihre Dienste angeboten; empörte Tweets weiblicher Besucher brachten die Sache an die Öffentlichkeit; auch US-Medien wie "Fortune" berichteten.

Pia Poppenreiter (32), die Gründerin eines Escort-Start-ups namens Ohlala, nahm damals die Schuld auf sich. Sie sprach von einer "misslungenen"