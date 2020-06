Nicola Leibinger-Kammüller muss dringend zum Zahnarzt. Und gerade jetzt ruft der Vater sie zu sich. Berthold Leibinger lässt die Tochter ständig zum Rapport antreten, seit er sie 2005 als seine Nachfolgerin an die Spitze des Werkzeugmaschinenherstellers Trumpf berief. Immerhin ist er Aufsichtsratsvorsitzender. Zudem will er seine Stellung stärken, indem er der Familienfirma eine Holding überstülpt, mit ihm als Chef.

An diesem Tag, an dem Leibinger-Kammüller ohnehin angeschlagen ist, packt sie "der Mut der Verzweiflung". Sie marschiert in das Büro des Seniors und sagt ihm, dass es mit der Gängelei nicht weitergehen kann.

Die Episode liegt mittlerweile 15 Jahre zurück, aber Leibinger-Kammüller erinnert sich noch ganz genau: "Ich war fürchterlich aufgeregt, mir lief der Schweiß den Rücken runter."

Dem Vater passt die Konfrontation gar nicht, er steht auf und will den Raum verlassen. Doch die aufgebrachte Tochter verlangt, dass er bleibt. Nach einer halben Stunde beendet sie die Debatte. Die Idee