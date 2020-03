Am Anfang war die Disruption. Nach der Disruption kam der Unglaube, nach dem Unglauben die Panik, mit der Panik der Aktionismus, mit dem Aktionismus kamen die Experimente, mit den Experimenten trat Skepsis auf, der Skepsis folgt Ratlosigkeit, die sich wiederum in neuem Aktionismus auflöst. Dies scheint mir im Grunde die Geschichte des digitalen Wandels in Deutschland zu sein. Variationen gab und gibt es immer, beschleunigende und retardierende Faktoren von Industrie zu Industrie, einige Erfolgsgeschichten, manches krachende Scheitern, viel folgenloses Verglimmen.

Im Dezember freute sich Deutschland trotz allem über Platz 6 von 118 im Digital Readiness Index des US-Hardwareunternehmens Cisco. Es geht voran! Natürlich tut es das, bei all dem Aktionismus. Das Problem bleibt, dass wir im ersten Gang 30 fahren und uns dabei über die Richtung bestenfalls streiten, wenn sie denn überhaupt Thema ist.

Nirgendwo wird das besser sichtbar als im Change- und Kulturbemühen deutscher Konzerne. Der digitale