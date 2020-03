manager magazin: Herr Murthy, Indiens IT-Branche boomt. Das Niveau der Forschungszentren in Bangalore ist extrem hoch. Ist die Stadt das Silicon Valley des Ostens?

Narayana Murthy: Einerseits ja – beide sind die Techzentren ihrer Länder, in beiden finden Gründer gute Bedingungen vor. Andererseits stammt aus Bangalore noch keine Innovation, die die Welt verändert hat, wir haben keinen Steve Jobs, kein Google, kein Stanford – also wäre ein Vergleich vermessen. Aber was haben Deutschland oder Frankreich oder Japan schon hervorgebracht? Vielleicht sollten wir uns nicht so viel Sorgen über Indien machen.

Ist das das ein Geschäftsmodell für ganz Indien?

In der Weltklassetechnologie müssen wir weiter wachsen, hier haben wir noch großes Potenzial. Dafür muss Indien das Bildungssystem reformieren; in den Rankings der besten Universitäten weltweit spielen wir noch keine große Rolle. Aber auch jenseits der Elitenbildung müssen wir das Niveau heben – mit Investitionen, Training, Lehrern.

Wo sehen Sie