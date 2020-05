Für Jürgen Geißinger (60) wäre es ein Comeback nach Maß gewesen. Der frühere Chef des fränkischen Zulieferkonzerns Schaeffler, danach als Vorsteher des später insolventen Windanlagenbauers Senvion unter die Räder gekommen, sollte den Aufsichtsratsvorsitz beim Triebwerkszulieferer MTU Aero Engines übernehmen. So hatte es Geißinger, der den Dax-Neuling seit 2005 mitkontrolliert, im Herbst mit den anderen Aufsichtsräten verabredet. Nach der MTU-Hauptversammlung am 7. Mai sollte der Aufstieg besiegelt werden.

Doch der streitbare Schwabe kam sich wieder einmal selbst in die Quere. So machte er sich frühzeitig mit Chefallüren unbeliebt. Dass er in den Börsenturbulenzen Anfang März mit MTU-Aktien handelte, fanden einige Kontrolleure völlig indiskutabel.

Und so kommt alles anders. Amtsinhaber Klaus Eberhardt bleibt auch über das Corona-bedingt in den Sommer verschobene Aktionärstreffen hinaus. Der langjährige Rheinmetall-Chef hat zwar mit 72 Jahren die Altersgrenze erreicht; laut Geschäftsordnung