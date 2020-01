Eigentlich schien alles vorbereitet für einen glatten Wechsel, von dem kein Außenstehender im Vorfeld erfahren hätte. Anfang Mai will sich MTU-Chefkontrolleur Klaus Eberhardt (71) auf der Hauptversammlung in allen Ehren verabschieden. Vorzeitig zwar, seine Wahlperiode läuft bis 2023, aber mit Blick auf sein Alter doch lange geplant, so heißt es im Umfeld des Gremiums.

Den Zeitpunkt für seinen Abschied von MTU Aero Engines nach 13 Jahren, davon 12 Jahre an der Spitze des Aufsichtsrats, könnte der langjährige Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall kaum besser treffen. Der Zulieferer für Flugzeugtriebwerke aus München-Allach ist aktuell der Stolz der Börse. Das Technologieunternehmen schaffte im September den Aufstieg in den Dax, Aktienkurs und Auftragsbestand eilen von Rekord zu Rekord.

Der Nachfolger ist auch schon länger ausgeguckt: Mitkontrolleur Jürgen Geißinger (60) soll Eberhardt nach dem Aktionärstreffen als Vorsitzender ablösen, so wurde es im Aufsichtsrat bereits vor Monaten besprochen.