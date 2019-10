Peter Ziegelmeier (65) ist noch unschlüssig. Der SPD-Politiker, seit 2008 Bürgermeister im beschaulichen Fischach bei Augsburg, will dem berühmtesten Sohn seiner Gemeinde, Theobald, genannt Theo, Müller, zu dessen nahendem 80. Geburtstag Ende Januar einen gebührenden Empfang bereiten. Doch was schenkt man einem Milliardär, dessen Megabauten mühelos den örtlichen Kirchturm überragen? Der eigentlich alles hat – dessen größter Wunsch aber gerade zerfällt wie aufgeschäumte Milch.

Als Müller vor bald fünf Jahren zuletzt einen runden Geburtstag feierte, ernannte Ziegelmeier ihn zum Ehrenbürger. Wie zum Dank sprudelte der Beschenkte nur so vor fulminanten Verheißungen. Binnen fünf Jahren, so kündigte es Müller damals an, werde er den Umsatz von fünf auf zehn Milliarden Euro verdoppeln. "Da können Sie mir dann zum 80. gratulieren."

Daraus wird leider nichts. Statt sprunghaft zu wachsen, schrumpfen Umsatz und Ergebnis, gewaltig sind inzwischen nur noch die Probleme, unter denen das Molkereiimperium