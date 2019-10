Die Bühne ist schwarz, die Wände sind nackt, und die Stahlstreben an der Decke liegen offen. Als Ole Harms (44) im November 2018 auf einer Techkonferenz in der Arena Berlin vor das Publikum tritt, kündigt er Großtaten an. Sein Sammeltaxidienst, die VW-Tochter Moia, soll bald in weitere Städte kommen. „Wir sind mit mehr als 50 im Gespräch“, sagt der Moia-Chef.

Drei Monate später, wieder Berlin: Die damaligen Bosse von Daimler und BMW, Dieter Zetsche (66) und Harald Krüger (54), präsentieren den Zusammenschluss ihrer Mobilitätsdienste. DriveNow und Car2Go heißen jetzt ShareNow, aus Mytaxi wird FreeNow. „Wir schaffen einen weltweit führenden Gamechanger“, bläst Krüger zum Angriff.

Das neue Geschäftsfeld schien angesagt. Die gehypte Start-up-Konkurrenz aus den USA machte vor, wie es vermeintlich gelingen kann: Mit mehr als 20 Milliarden Dollar Finanzierung expandierte der Fahrtenvermittler Uber ohne Rücksicht auf Verluste. Die Deutschen wollten dagegenhalten.

Bereits ein Dreivierteljahr nach