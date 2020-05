Edward Mitterrand (51) sitzt Ende März in seiner Wohnung und fragt sich, ob er sein altes Leben je zurückbekommen wird. Sein Vater Jean-Gabriel (79), der Neffe des ehemaligen französischen Staatspräsidenten François Mitterrand, liegt im Krankenhaus, infiziert mit dem Coronavirus. Die Galerie der Familie in Paris, spezialisiert auf Skulpturen, ist geschlossen. Edward versucht, mit virtuellen Ausstellungen den Kontakt zu den Kunden zu halten, allein: Es ist halt nicht das Gleiche.

In seiner Genfer Kunstberatung Cramer Mitterrand ist ebenfalls nichts mehr wie vor einem Jahr. Damals, am 27. März 2019, ging er mit einem Kunden über die Art Basel Hongkong. Der Sammler, ehemals Vorstandsmitglied eines der umsatzstärksten Schweizer Unternehmen, kaufte unter anderem für eine Viertelmillion Dollar den auf einer Glasplatte platzierten Felsstein des südkoreanischen Künstlers Lee Ufan (83), um seine Minimal-Art-Sammlung zu vergrößern. Sie trafen viele Galeristen, am Nachmittag gönnten sie sich eine Champagnerpause