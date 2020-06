Berührungsängste sind Mike Ashley (55) eigentlich fremd. In coronafreien Zeiten mischt sich der britische Milliardär mit der Statur eines Pub-gestählten Rugbyspielers in Rente regelmäßig unter die Fans seines Lieblingsvereins Newcastle United. Ihm gehört der Fußballklub.

Bei Hugo Boss allerdings schlich sich Ashley diskret an. Er baute ein Paket von Aktienoptionen auf und kaufte so 5,1 Prozent der Anteile an Deutschlands größtem Modekonzern – zum Schnäppchenpreis von 108 Millionen Euro.

Der Unternehmer, Gründer von Englands größtem Sportartikelhändler Sports Direct, kennt sich mit forschen Deals aus. 2007 stieg er erst bei Adidas ein und nach wenigen Wochen wieder aus – mit 29 Millionen Pfund Gewinn.

Solch schnelle Gewinne sind bei Boss zwar nicht drin; aber das ist auch nicht Ashleys Plan. Laut Insidern will er seinen Anteil auf rund 10 Prozent ausbauen und einen Sitz im Aufsichtsrat übernehmen. Das ergibt Sinn: Ashley ist auf der Insel der wichtigste Handelspartner von Boss; vor allem aber