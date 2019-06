Mit Auf- und Abstiegen kennt sich Michael Kölmel (65) aus. 2001 stürzte sein am Neuen Markt notierter Filmverleih Kinowelt in den Konkurs – mit rund 60 Töchtern und einer halben Milliarde Euro Schulden. Ein Jahr später zerbarst dem Mann mit der sanften Stimme auch noch seine Sportwelt-Beteiligungsfirma – und er selbst ist amtlich vorbestraft: Wegen Untreue und vorsätzlicher Insolvenzverschleppung wurde er zu einer Bewährungsstrafe von 22 Monaten und zur Zahlung von 326.000 Euro verurteilt.

Kölmel begann sogleich die Arbeit am Wiederaufstieg. Gemeinsam mit Bruder Rainer (71) organisierte er Kredite, kaufte die Filmbibliothek der alten Kinowelt und baute in Leipzig, wo er in einer Gründerzeitvilla residiert, eine neue Kinowelt auf. 2008 übernahm der Medienkonzern Vivendi das gewinnträchtige Unternehmen für rund 50 Millionen Euro.

Mittlerweile hat der Mathematiker und promovierte Volkswirt einen dritten Anlauf gewagt. Weltkino heißt der Anbieter von Programmfilmen, der Kölmel zur Hälfte gehört.