Michael Herz ordnet die Tchibo- und Beiersdorf-Mutter neu

Michael Herz (76), Herr über den Kaffeeröster Tchibo und den Kosmetikkonzern Beiersdorf, mag sich nicht mit dem Ruhestand anfreunden. Seit mit Dirk Engehausen (55), inzwischen Chef des Spielwarenherstellers Schleich, 2014 der vorerst letzte Vertriebschef entnervt den Hamburger Kaffee- und Hartwarenhändler Tchibo verlassen hat, steuert der Inhaber, der nebenbei als Aufsichtsratschef fungiert, sein Lieblingsressort selbst.

Zwar kündigte Herz intern immer mal wieder seinen Rückzug aus dem operativen Geschäft an. Erst sollte es nach seinem 75. Geburtstag Ende September 2018 so weit sein, dann zum Jahreswechsel 2019/20. Doch stets erschien er in täglicher Regelmäßigkeit frohgemut im Büro.

Bei Tchibo sorgt der nimmermüde Patriarch, der zu den reichsten Deutschen gehört, damit zunehmend für Irritationen. Gerade erst ist er mit Digitalvorständin Ines von Jagemann (45) so sehr aneinandergeraten, dass sie den Konzern verlassen wird. Ihr strategisch wichtiges Ressort bekommt – zumindest fürs Erste –