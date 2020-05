manager magazin: Herr Diekmann, selbst wenn es einige Jahre her ist, kann sich beinahe jeder erinnern, was er gemacht hat, als die Türme des World Trade Centers einstürzten oder die US-Investmentbank Lehman kollabierte. Wie war das bei Ihnen im Fall von Corona?

Michael Diekmann Den einen Moment gab es nicht, es passierte schleichend. Anfang März habe ich nach einer Fresenius-Aufsichtsratssitzung in Frankfurt auf meinen Rückflug gewartet. Es war gespenstisch leer. Außer einigen Asiaten in Masken war niemand zu sehen. Da habe ich begriffen, dass sich gerade etwas gravierend ändert. Ein paar Tage später hat mir meine Frau einen Flug nach London ausgeredet, mein elfjähriger Sohn blieb zu Hause, statt zur Schule zu gehen. Dann starb ein guter Freund von mir an Corona. Spätestens in diesem Moment kam die Botschaft an.

Wie haben Sie sich arrangiert?

Wir haben uns in einen strikten Lockdown zurückgezogen. Obwohl meine älteren Kinder und meine 93 Jahre alte Mutter ziemlich nahe bei uns leben, haben