Cartagena ist eine malerische Hafenstadt in Kolumbien, gelegen an der Karibikküste, mit Kolonialbauten und weißen Stränden – und für Metro-Chef Olaf Koch (48) eine Verheißung, geradezu das Paradies: Unter dem Projektnamen "Cartagena" versucht er seine Supermarktkette Real zu verkaufen. Damit hätte der Mann seinen Konzernumbau abgeschlossen – vom Handelskonglomerat mit Marken wie Media Markt Saturn und Kaufhof bliebe nur noch der Großhandel. Auch den schrumpft Koch; die Metro will sich auf die Belieferung von Gastronomen konzentrieren.

Schade nur – vor allem für die Aktionäre –, dass Kochs emsiges Schachern zu spektakulären Wertverlusten führt: Rund zwei Milliarden Euro hat sein Wirken bisher gekostet. Koch betont gern, dass er sich nicht für einen Finanzer hält, sondern eher für einen digital versierten Handelsunternehmer. Für den ersten Teil seiner These hat er den Beweis eindrucksvoll erbracht.

Auch der aktuelle Real-Verkauf lässt sich holprig an. Statt im Mai wie angekündigt Vollzug zu