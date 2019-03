Dass es Ferran Reverter (46) als Chef von Europas größtem Elektronikfilialisten mit einer besonderen Komplexität zu tun hat, wird ihm immer wieder schmerzhaft vor Augen geführt. Kürzlich wollte der Spanier, der die Media-Saturn Holding (MSH) mit gut 1000 Filialen in 14 europäischen Ländern seit Oktober führt, Kaffeeautomaten der Marke Jura konzernweit auslisten lassen, weil die in den Niederlanden nicht mehr liefen. Allein: Seine Leute hatten übersehen, dass Jura in Deutschland eine hoch geschätzte Marke ist. Man ließ schließlich von dem Plan ab.

Reverters Logik hatte immerhin eine gewisse Logik: Den Spitzenjob bekam er, weil er zuvor außer in Spanien auch die MSH-Dependance in den Niederlanden saniert hatte.