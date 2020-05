Gabor Steingart (57) ist endlich Kapitän. Mit seinem neuen Redaktionsboot „Pioneer One“ fuhr er im Mai von Düsseldorf über Hannover bis nach Berlin. Zwischendurch kamen Gäste wie VW-Boss Herbert Diess (61) oder Scorpions-Sänger Klaus Meine (72) zum Interview an Bord. Ahoi!

Nebenbei gab der Ex-„Handelsblatt“-Chef bekannt, wie er mit seiner neuen Firma Media Pioneer Geld verdienen will. Bislang machte er dazu nur vage Andeutungen. Ein Abo, das ist nun klar, kostet zwischen zehn und 833 Euro im Monat. Zusätzlich bietet Steingarts Crew Bootstouren auf der Spree.

Das reicht aber offenbar nicht aus, um Schiff und Redaktion zu bezahlen. Deshalb wirbt Steingart im Hintergrund um wohlhabende Fans beziehungsweise „Pioneers“.

Für 10.000 Euro, so steht es in einem Angebotsschreiben, bietet er neben einem Vollabo bis Ende 2021 unter anderem ein „Stück Schiffsstahl mit Gravur“. Der Name des Gönners wird zudem „an prominenter Stelle“ ins Schiff gefräst. Für 50.000 Euro hat man zusätzlich „das garantierte Recht“,