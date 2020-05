Eric Erhardt (52) ist an den Ort zurückgekehrt, an dem alles begann, und wippt in seinen orangefarbenen Turnschuhen von einem Fuß auf den anderen. Es ist gleich ein doppeltes Wunder, dass er, EuropaChef der Modemarke MCM, hier auf dem dicken blauen Teppich zwischen Stahlketten, Velourshockern und massiven Regalen aus Plexiglas steht.

Weil sich Anfang März Corona durch die Wirtschaft frisst und eine Reise nach der anderen abgesagt wird. Vor allem aber, weil Erhardt in München lange so etwas wie ein Unberührbarer war. Zuvor hatten er und seine Mitstreiter zehn Jahre lang auf der Maximilianstraße vergeblich nach einem guten Platz für einen Laden gesucht. Im Herbst dann konnte er endlich seine Boutique auf der Nobelmeile eröffnen. Für die Jüngeren versucht sich hier ein Newcomer, den Älteren muss es vorkommen, als habe die Marke 30 Jahre Pause gemacht.

Denn in den 80er Jahren gehörte der Taschenhersteller zu München wie Baby Schimmerlos aus der Kultserie "Kir Royal". MCM galt als deutsche Antwort