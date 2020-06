Wirecard-Chef Braun - neuer Vertrag nur unter Bedingungen

Im Dezember läuft der Vertrag von Vorstandschef Markus Braun aus. Ob er verlängert wird, hängt an zwei Bedingungen: an einem uneingeschränkten Testat der Wirtschaftsprüfer und am Verhalten der Finanzaufsicht. Die Nachfolgersuche läuft jedenfalls.