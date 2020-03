Wofür Freizeitstress alles gut sein kann, sieht man an Philippe de Chanville (40; links) und Christian Raisson (50). Bei ihrem damaligen Arbeitgeber, einem Pariser Wagniskapitalfonds, saßen sie in einem Großraumbüro und brüteten über unterschiedlichen Projekten. Viel mehr Kopfzerbrechen aber bereitete ihnen, worüber sie in der Mittagspause sprachen: der schleppende Fortschritt der Handwerkerarbeiten, mit denen die beiden ihre Wochenenden verbrachten. Raisson mit der Renovierung eines Hauses an der französischen Atlantikküste, de Chanville mit dem Ausbau seiner Pariser Wohnung. Und darüber, wie zeitraubend und oft auch frustrierend das Besorgen von Materialien in den Baumärkten war. Also gründeten die beiden Absolventen der französischen Wirtschaftseliteuni Edhec 2013 eine Handelsplattform für Heimwerkerbedarf. Inzwischen macht ManoMano einen hohen dreistelligen Millionenumsatz, jetzt soll die nächste Ausbaustufe folgen: mit dem Angriff in Deutschland und damit auf Ketten wie Obi und Hornbach.