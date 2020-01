So gern Konzernchefs viel verdienen, so ungern ertragen sie es, an der Spitze der Jahresrangliste zu stehen. Denn dann setzt es öffentliche Prügel.

So erging es zuletzt Größen wie Bill McDermott (58) von SAP oder Dieter Zetsche (66) von Daimler, und so dürfte es auch Joe Kaeser (62) erwischen. Rund 14,3 Millionen Euro finden sich auf der finalen Gehaltsabrechnung des Siemens-Bosses für das Geschäftsjahr 2019. Diese Summe werden seine größten potenziellen Konkurrenten Herbert Diess (61; Volkswagen) und Oliver Bäte (54; Allianz) nicht erreichen, ihr Salär ist bei zehn Millionen Euro gedeckelt. Allenfalls McDermott kann ihn mit einem gigantischen goldenen Handschlag noch gefährden.

Seinen Sprung an die Spitze der Dax-Großverdiener verdankt Kaeser den Zuteilungen aus gleich zwei Aktienprogrammen. Gut 7,2 Millionen Euro kassierte er aus den zeitgleich im November fällig gewordenen Tranchen. Es ist eine erstaunlich hohe Belohnung für eine relativ bescheidene Kursentwicklung.