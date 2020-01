"Notwendig ist die Rückbesinnung auf die Tugenden des ehrbaren Kaufmanns", forderte Christian Olearius (77), Mitinhaber und langjähriger Chef der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & Co. Das war 2012, die Branche setzte sich mit der Finanzkrise auseinander, und Olearius beschrieb "Tugenden, die seit jeher fest in der Kultur einiger Bankhäuser verankert sind".

Dass Warburg zu den edlen Bankhäusern gehört, erschien so selbstverständlich, dass es Olearius gar nicht erst erwähnte.

Die Wirklichkeit war eine ganz andere. Das Bankhaus, das an der Hamburger Binnenalster residiert, war im großen Stil in Aktiengeschäfte verstrickt, die heute als illegal bewertet werden. Die Folgen dieser Deals erschüttern die Bank wie vielleicht nichts zuvor in ihrer 222-jährigen Historie.

Für die beiden wichtigsten Eigentümer Christian Olearius und Max Warburg (71), die jeweils 40 Prozent der Anteile halten, folgt eine Demütigung: Sie haben auf Druck von Raimund Röseler (57), dem Bankenaufseher der Regulierungsbehörde