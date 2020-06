Die führenden Manager des größten Luxuskonzerns der Welt schlüpfen vorbei an zwei Wachleuten durch einen gläsernen Eingang, sie passieren dabei Boutiquen von Christian Dior und Louis Vuitton. Sie sind gekommen, um einem Orakel zuzuhören. Es heißt Bernard Arnault (71). Der Meister betritt die Bühne, während die Damen und Herren es sich auf gepolsterten Klappsesseln bequem machen, die auch in einem Theater stehen könnten. Es spricht ein Mann mit grauen Haaren und buschigen Augenbrauen, der als Herrscher über LVMH wie kein anderer Mensch darüber bestimmt, was die Welt begehrt.

Das Jahr 2020 hat gerade begonnen, und der Gebieter über die größte Sammlung von Luxusmarken hat seine besten Leute geladen, um sie in der Pariser Konzernzentrale auf einen neuen Rekord einzuschwören, so wie jedes Jahr. Wer schon öfter da war, glaubt zu wissen, was ihn erwartet: Die Vorhersage globaler Krisen, vorgetragen in schlichter Rhetorik, verbunden mit tiefer Sachkenntnis und der Aufforderung, nie nachzulassen.