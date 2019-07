Es war weniger ein Falschparken als ein Dreistparken, das die Nachbarn im New Yorker Stadtteil SoHo vor einigen Jahren gegen Will Smith aufbrachte: Bis zur Unterkante der zweiten Etage ragten die beiden Luxuswohnmobile auf, die der Filmstar vor dem Haus geparkt hatte – und mit denen er findig seinen ohnehin nicht knappen Wohnraum noch um mehr als 100 Quadratmeter Wohnfläche in Bestlage erweiterte. In den 16 Meter langen, jeweils zwei Millionen US-Dollar teuren Doppeldeckern fand sich genug Platz für, unter anderem, ein Privatkino und ein Fitnessstudio.

Smith musste seine Luxuslaster schließlich woanders aufstellen. Über den nachbarlichen Zwist konnte sich aber zumindest einer freuen: Für Ron Anderson, den Hersteller der Mobile Estates (auf Wunsch auch mit Dachterrasse), war er kostenlose Werbung – wieder mal. In den USA ist man stolz auf seine Recreational Vehicles (RVs) und zeigt sie gern her. Promis wie Brad Pitt, Jennifer Lopez, Bill Clinton und Harrison Ford touren ebenfalls mit Andersons