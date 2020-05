Heinz Hermann Thiele (79), Patriarch des Weltkonzerns Knorr-Bremse, wird, so sagt er, oftmals gefragt, wie man unternehmerisch erfolgreich sei. Er winke dann meistens ab: "Ersparen Sie sich den ganzen Ärger!"

Jetzt versucht er es trotzdem wieder. Seit Anfang März hat Thiele über seine KB Holding günstig Aktien der schockgefrorenen Fluglinie Lufthansa gekauft – und ist mit 10,0001 Prozent plötzlich deren größter Anteilseigner.

Thiele ist bekannt dafür, dass er sich auch mit 79 Jahren noch sehr aktiv einmischt. Vorstandswechsel sind bei Knorr-Bremse und bei dem Bahntechnikunternehmen Vossloh (50 Prozent Stimmrechtsanteil) fast so häufig wie Verspätungen an den Flughäfen; und auch bei Lufthansa-Chef Carsten Spohr (53) meldete sich der Vielflieger in der Vergangenheit schon mal, wenn er Anmerkungen zum Service hatte. Er gilt als Fan der First Class.

Man kennt sich also, und so begrüßten ihn Spohr und Chefkontrolleur Karl-Ludwig Kley (68) mit einem freundlichen Brief.