In schwerer Zeit strahlen Lichtblicke besonders hell. Lufthansa-Lenker Carsten Spohr (53) findet sie derzeit in seinen Mails. Nie zuvor bekam er so viele aufmunternde Zuschriften aus der Belegschaft. Die Mitarbeiter loben seine kämpferischen Auftritte, vor allem aber sein Mantra, das er in vielen Varianten vorrätig hat: Die Lufthansa ist kein x-beliebiges Unternehmen, sondern ein Juwel der deutschen Wirtschaft – das unbedingt erhalten werden muss!

Ganz anders die Stimmen, als der Konzern noch Milliarden verdiente. Da hielten so manche der 138.000 Kollegen ihrem Chef Gier und Geiz zugleich vor. Und gaben Spohr, der in jungen Jahren als Pilotenschüler angefangen hatte, deutlich zu verstehen, er sei längst nicht mehr einer von ihnen.

In der größten Krise seit dem Neustart der Fluglinie vor 65 Jahren rücken die Lufthanseaten wieder zusammen. Es bleibt ihnen auch kaum etwas anderes übrig. Außerhalb des eigenen Hauses, so wirkt es, findet die Fliegergemeinde derzeit nur wenige Freunde.

Vor allem