Das war ein Abend nach dem Geschmack von Carsten Spohr (52)! Im Schein von Kronleuchtern durfte er Ende März in New York die Auszeichnung "Airline of the year 2019" entgegennehmen, verliehen vom US-Fachblatt "Air Transport World" (ATW) an die Deutsche Lufthansa.

"ATW"-Chefredakteurin Karen Walker lobte "die unglaubliche Transformation dieses Unternehmens", pries das Engagement des Führungsteams und der Mitarbeiter. Lächelnd genoss Spohr den warmen Applaus aus dem Saal. In seinen ersten Jahren als CEO hatte er oft genug Pfiffe zu hören bekommen.

Mindestens ebenso schön: die gute Gelegenheit, im erlesenen Publikum neue Geschäftspartner zu finden. Besonders einen Gast ließ Spohr nicht aus den Augen: Bill Franke (82). Der Amerikaner ist Großinvestor bei diversen Airlines, unter anderem beim ungarischen Billigflieger Wizz Air. Immer wieder suchte Spohr während der Feier die Nähe des lieben Bill, den er schon länger kennt. Vielleicht will der alte Haudegen ja doch mal verkaufen – am besten an die