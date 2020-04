Auf das Geschäft auf Deutschlands Straßen waren die Manager des US-Start-ups Lime besonders stolz. In Berlin hatten sie es mit ihren elektrischen Tretrollern nach nur 80 Tagen geschafft, die Eine-Million-Fahrten-Marke zu knacken. So schnell war ihnen das in keiner Metropole weltweit gelungen, nicht in San Francisco, nicht in London, nicht in Paris. Klar, im Winter war die Zahl der Fahrten zurückgegangen, der Verleih der Roller ist witterungsbedingt ein saisonales Geschäft. Aber spätestens mit der Ostersonne sollte es wieder losgehen, mit vergrößerter Flotte für die zweite Saison.

Dann kam das Coronavirus. Und noch schneller als hoch fuhr Lime das Geschäft wieder herunter. Auch in Deutschland sei der Krisenmodus aktiviert, sagt Deutschland-Chef Jashar Seyfi (36) während eines Videotelefonats. Die rund 25.000 Scooter sind eingelagert, sämtliche Verträge mit Zeitarbeitsfirmen und Logistikdienstleistern, die beispielsweise die Roller einsammeln und aufladen, seien „erst einmal bis auf weiteres