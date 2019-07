Es ist ein sonniger Donnerstag Anfang Januar, als Derek Stevens (51) die Bühne des Events Center in Las Vegas betritt. Der bullige Unternehmer, der Geschäfte sonst schon mal in Shorts und Flip-Flops anbahnt, verlässt sich heute auf Anzug und Krawatte.

"Holy smokes!", bedankt er sich mit rauer Stimme bei der Bürgermeisterin für die ungewöhnlich herzliche Einführung.

In der Tat hatte es schon etwas Schwärmerisches, wie Carolyn Goodman (80), seit 2011 im Amt, Stevens als den "greatest man" nach ihrem Ehemann vorstellte, den sie zudem gern adoptieren würde.

Der Grund für ihre auf Video festgehaltene Verzückung ist Stevens' Projekt für Las Vegas, genannt "Circa": ein 44-stöckiges Megahotel, das er in Downtown bauen lässt. Heute wird das Konzept enthüllt. Auf der blauen Wand hinter Stevens leuchtet in weißen Lettern sein Versprechen für die Stadt: "The time of your life." Für die Stadt ist sein "Circa" ein großes Ding, denn seit über zehn Jahren ist hier im Hotelcasinobusiness eigentlich nichts