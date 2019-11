An einem sonnigen Freitagnachmittag lässt es sich Christian Harisch (53) in einem Hamburger Restaurant so richtig gut gehen. Erst bestellt er einen Espresso, dann noch einen zweiten und schließlich eine ganze Flasche Ruinart Champagner für die Runde.

Während Harisch schwelgt und mit österreichischem Zungenschlag fröhlich parliert, darben die Gäste in seinen Lanserhof-Kurhotels am Tegernsee und in Tirol. Kaffee, schwarzer Tee? Verpönt. Alkohol? Geht gar nicht. Tabak? Verboten. Als Mahlzeiten erlaubt sind meist nur winzige, allerdings hübsch angerichtete Portionen. Jeder Bissen muss 30-mal gekaut werden. Dem Darm zuliebe.

Trotz oder gerade wegen der verordneten Selbstkasteiung strömen Prominente in Harischs Fünf-Sterne-Paläste. Entertainer Thomas Gottschalk (69), Bundestrainer Jogi Löw (59), Küchenstar Johann Lafer (62), Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (75), der ehemalige Bahnchef Rüdiger Grube (68) nebst Gattin Cornelia Poletto (48) – sie alle tun sich den teuren Tort an.

Auch reiche Mittelständler