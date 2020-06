Wenn es um Parfüm geht, hat die erfolgsverwöhnte Milliardärsfamilie Reimann keinen guten Riecher. Trotz mehrfacher Managementwechsel verliert der US-Kosmetikriese Coty seit Jahren massiv an Wert. Ende 2019 wagte Chefstratege Peter Harf (74) einen Befreiungsschlag: Für 600 Millionen Dollar sicherte sich Coty 51 Prozent an der Kosmetikfirma des US-Celebrity-Stars Kylie Jenner (22; Kylie Cosmetics und Kylie Skin).

Jenner brachte es in der Reality-Soap "Keeping Up with the Kardashians" zu Ruhm, die Gründerin gilt seit 2019 als jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Harf will Coty mit dem Deal Zugang zu einer jüngeren Zielgruppe ebnen. Namensgeberin Kylie, so sein Kalkül, sollte zwar bei Laune gehalten werden, um die Authentizität der Marke nicht zu gefährden. Für das operative Geschäft setzte Harf aber auf einen Profi. Er holte einen Landsmann, den früheren Douglas-Manager Christoph Honnefelder (44).

Im Januar trat Honnefelder an, um die Marke zu globalisieren. Schon Ende Juni ist er wieder