Plastikmüll, 30 Kilo. Tüten, Becher, von Schiffsschrauben zerhackte PET-Flaschen, zerfledderte Flipflops – wenn Gunther Gamst (49), Deutschland-Geschäftsführer des Klimaanlagenherstellers Daikin, auf Mallorca Urlaub macht, fischt er in seiner Lieblingsbucht mit einem Kescher erst mal den Plastikabfall aus dem Wasser. Dann nimmt er sich den Strand vor. Cola-Dosen, Kippen, Klappstuhlreste – sammelt er alles auf und wirft es in die Tonnen am Parkplatz: "Nach zehn Tagen ist meine Lieblings-bucht so sauber wie noch nie." Müll fischen – eine neue Passion.

Freenet-CEO Christoph Vilanek (51) hat auch umgeschaltet und dafür eine alte Passion aufgegeben: Porsche fahren. Seinen 911 Targa 4S hat er verkauft. Stattdessen fährt er in Hamburg nun mit dem Fahrrad ins Büro. Auf Reisen nutzt er die öffentlichen Nahverkehrsmittel oder Carsharing. "Mit Mobility-Apps kann ich problemlos Tickets kaufen, Google zeigt mir den Weg." Vilanek findet sogar, dass er mit Bahn, Bus und Rad pünktlicher ankomme als mit