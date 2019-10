Ein Wolkenbruch mit Hagel, unerwartet heftig – Weltuntergangswetter. Es tröpfelt durch ein Altbaufenster in die Kanzlei Günther am Hamburger Mittelweg. Die Anwältin Roda Verheyen (47) hat die angemessene Erklärung parat für den Sponti-Starkregen: "der Klimawandel".

Verheyen gehört zu den bekanntesten Umweltrechtlern in Deutschland: Am 31. Oktober, 10 Uhr, tritt sie vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen die Bundesregierung an. Im Auftrag von drei Bauernfamilien und Greenpeace will sie die Einhaltung der Klimaschutzziele für 2020 durchdrücken. Zusammen mit zwei Rechtskollegen führt sie außerdem ein Verfahren gegen die EU; Gegenstand dieser Auseinandersetzung sind die Klimapläne für 2030.

Verheyens größter Erfolg bisher ist ein Zivilstreit. Ein peruanischer Bauer hat den Essener Energiekonzern RWE verklagt, will den deutschen Riesen als Verursacher von CO₂-Emissionen verantwortlich machen für die Folgen der Gletscherschmelze in seiner Region. Ein See oberhalb seines Dorfes droht überzulaufen,