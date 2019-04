China handelt. Europa streitet. Deutschland zaudert. Ideenlos, ratlos und tatenlos schaut unsere Politik derzeit in den Fernen Osten. Das Ergebnis: Deutschland verliert gerade den Vorsprung, den es sich in den vergangenen Jahrzehnten in China erarbeitet hat. Der deutsche Außenminister Heiko Maas wird von chinesischer Seite nicht ernst genommen. Es mag Staaten geben, wo es als "cool" ankommt, wenn ein Außenminister bei einem offiziellen Besuch meint, Basketball spielen gehen zu müssen. Bei den hart arbeitenden Chinesen und deren Führung macht man sich damit – bestenfalls – lächerlich.

Und der deutsche Wirtschaftsminister hat, wie ich höre, derzeit Mühe, in Peking hochrangige Termine zu bekommen. Es mag von Peter Altmaier als "selbstbewusstes" Statement intendiert gewesen sein, im Rahmen seiner Reise zur letzten Asien-Pazifik-Konferenz lieber den Japanern und nicht den Chinesen seine Aufwartung zu machen. Klug und für die deutsche Wirtschaft zielführend war das nicht. Und auch der jüngst inthronisierte