Bei Klarna in Stockholm, so steht es schon in großen, pinkfarbenen Lettern am Eingang, gibt man sich viel Mühe, "smoooth" zu erscheinen. Das gilt für die Onlinezahlungen, von denen die Schweden jeden Tag Millionen abwickeln, genauso wie für den Auftritt der Mitarbeiter. Der Chef trägt über der Jeans die neue Firmenkollektion: einen elfenbeinfarbenen Baumwollpulli mit schiefem "K" auf der Brust. Knut Frängsmyr (38) führt das Unternehmen gemeinsam mit dem Gründer Sebastian Siemiatkowski (38). Er sieht aus wie ein Kundenbetreuer, nur sein Smartphone mit dem "Diamond"-Status-Badge der Airline SAS weist ihn als Karrieristen aus.

"Ich habe bei Klarna schon fast alle Rollen durch", sagt Frängsmyr. Finanzer, Oberjurist, selbst Technikchef war er zeitweise. "An interesting ride", sagt er. Dabei geht es jetzt erst so richtig los.