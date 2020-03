Konstante Rahmenbedingungen haben in der Finanzbranche in diesen Tagen eine kurze Halbwertszeit. Eigentlich hatte Matthias Hümpfner (44) am Montag nach zehn hektischen Tagen, in denen die Bundesregierung und Deutschlands größte Förderbank KfW einen Corona-Rettungsschirm für Unternehmen geschaffen haben, endlich den Eindruck: „Wir haben im Prinzip jetzt die Verlässlichkeit“, um richtig mit der Umsetzung der KfW-Programme loszulegen, sagt der Mittelstandsexperte der DZ Bank, der dort den Bereich Investitionsförderung leitet. Noch kurze Zeit vorher hatte die KfW wichtige Elemente der Nothilfe geändert – etwa den Zinssatz gesenkt.



Nur einen Tag später folgten weitere Änderungen. Dieses Mal nicht von der KfW, sondern von der Finanzaufsicht BaFin. Die lockerte am Dienstag eine Reihe von Anforderungen an die Banken, um die Abwicklung der KfW-Nothilfen für Firmen zu vereinfachen. Noch am Mittwoch hieß es daher bei der DZ Bank: Man prüfe noch, welche Erleichterungen genau die BaFin-Änderungen mit