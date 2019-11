Montag, 11 Uhr, "Schwarzes Meer" in Düsseldorf. Ein In-Restaurant. Großes Hallo. Bro-Fist. Schultercheck.

"Jungs, was macht ihr hier?"

"Interview geben".

"Ah, cool, haut rein Brüder."

Der Mann mit dem Undercut ist Profi, zieht sich sofort zurück, verschwindet zum Samowar, schenkt sich ein Glas Çay ein. Die Jungs haben gerade Marketingzeit, dafür hat Dashi Krasnici Verständnis. Er ist Friseur, betreibt zwei Salons in der Stadt, stylt Topmodelle auf den Fashion-Weeks und auch schon mal Rita Ora bei ihrem Konzert in München, Influencer wie Dagi Bee mit knapp sechs Millionen Followern, Rapper Kollegah, Fußballstars wie Leroy Sané – das Who's who der neuen Welt, und wer es noch nicht weiß, schaue bitte auf seinem Instagram-Account nach.

Die Brüder, das sind die Dulatovs. Sie wollen rein, in diesen neuen Teil Deutschlands, wo die Einstiegswährung aus Instagram-Followern besteht und Netzwerke nicht im Rotary Club, sondern digital oder im Boxstall geknüpft werden. Wer keine gesellschaftlichen Netzwerke