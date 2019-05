Es ist nicht leicht, sich seine zukünftige Karriere auszumalen. Meiner Erfahrung nach sind selbst die erfolgreichsten Konzerne beim Thema Personalentwicklung oft nur mittelmäßig bis schlecht aufgestellt. Meistens mangelt es an Transparenz, worauf es wirklich ankommt, um aufzusteigen, und die Entwicklungsmöglichkeiten sind unklar. Außerdem müssen Sie gegen alle anderen Nachwuchskräfte in Ihrer Branche bestehen, die es ebenfalls nach oben schaffen wollen. Wenn Sie Ihre Kompetenzen schneller aufbauen als andere, werden Sie Ihre Fähigkeiten früher unter Beweis stellen können. Als Konsequenz werden Sie auch zukünftig mehr Chancen bekommen, Ihre Fähigkeiten zu testen – ein Kreislauf, der sich fortsetzt. Es kommt auf die Entwicklung an. Wie also kommen Sie auf den richtigen Weg zum Erfolg? Die Forschungsergebnisse sind eindeutig: Am erfolgreichsten entwickeln wir uns weiter, wenn unser Lernen eine Kombination aus beruflichem, sozialem und formalem Lernen ist, das sogenannte 70-20-10-Modell. Demnach