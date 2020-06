Ein Besuch vom Chef ist für die Belegschaft des Lebensmittelgiganten Nestlé ein eher seltenes Phänomen. Mark Schneider (54) herrscht über ein Riesenreich: 403 Werke in 187 Ländern. Da kann es länger dauern, bis der Boss mal vorbeikommt.

In den Nespresso-Fabriken in Orbe, Romont und Avenches hingegen kann man sich über die Frequenz der Chefvisiten nicht beklagen. Seit Anfang März steckt Schneider Corona-bedingt in der Schweiz fest, seither tourt er vor der Haustür. "Wenn wir unseren Leuten in der Produktion sagen, dass es sicher sei, bei uns zu arbeiten, dann schulde ich es ihnen, auch selbst dort zu sein."

Ansonsten übt er sich im Management by Videokonferenz, mal zu Hause, mal in der Zentrale. Schon im Februar, als etliche Wirtschaftslenker noch hofften, das Rauschen um Covid-19 werde wieder abklingen, schaltete Schneider in den Krisenmodus – und änderte Prioritäten und Managementstil radikal.