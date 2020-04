Durch die Corona-Krise ist das Geschehen rund um den Brexit ein wenig in den Hintergrund getreten. Mitunter ist darüber spekuliert worden, ob das Vereinigte Königreich gar eine Verlängerung der Übergangsphase anstrebt, um Zeit zu gewinnen und sich ganz auf die Bekämpfung der Corona-Krise konzentrieren zu können. Doch seit einigen Tagen zeichnet sich ab, dass die Regierung in London gewillt ist, den Brexit durchzuziehen – notfalls auch per Videokonferenz.

Zur Erinnerung: Seit dem 1. Februar dieses Jahres ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Seither regelt ein Austrittsabkommen die Beziehungen. Allerdings endet die darin festgeschriebene Übergangszeit mit Ablauf des Jahres 2020. Und angesichts der Haltung in London ist eine Verlängerung unwahrscheinlich – trotz der Pandemie. Unternehmen sollten sich darum mit den unterschiedlichen Szenarien, die dann eintreten können, schon heute vertraut machen.

Dass die EU und das Vereinigte Königreich ein neues Abkommen über ihre