Zweifelsohne beweist der deutsche Staat gerade Handlungsfähigkeit. In Windeseile wurde ein umfangreiches Gesetzespaket durch Bundestag und Bundesrat geschleust, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abmildern soll. Hierbei stechen neben zahlreichen Maßnahmen für kleinere Unternehmen und Änderungen in verschiedenen Rechtsgebieten insbesondere das neue Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz (WStFG) und das korrespondierende Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz (WStBG) heraus.

Die beiden Gesetze unterstreichen, dass der Staat gewillt ist, weit mehr zu tun als bloß Geld auszuzahlen. Vielmehr ermöglichen die neuen Regelungen, dass sich der Staat künftig an Unternehmen der Realwirtschaft beteiligen kann, um diese zu stabilisieren. Ist damit der Einstieg in die Staatswirtschaft zu befürchten? Und was müssen Unternehmen beachten?

Blaupause Bankenrettung

Das Instrumentarium ist bereits aus der Bankenkrise bekannt. Die neuen Regelungen satteln schon namentlich auf die Gesetze auf,