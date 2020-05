Spätestens nach dem letzten Bund-Länder-Gipfel zur Bekämpfung der Corona-Krise vom 6. Mai 2020 wurde deutlich, dass die Bundesländer in den nächsten Wochen und Monaten eigene Wege gehen werden. Das ist zunächst nichts Ungewöhnliches in einem föderalen System. Es führt aber auch dazu, dass sich die Unternehmen auf unterschiedliche Regelungen einstellen müssen – und ob der föderale Ansatz zum Erfolg führen wird, ist ungewiss. Erste Urteile von Oberverwaltungsgerichten zeigen jedenfalls, wie unterschiedlich bestimmte Maßnahmen beurteilt werden können.

Die voneinander abweichende Einschätzung der Corona-Maßnahmen hat sich in den vergangenen Wochen schon am Beispiel der vorübergehend anwendbaren Quadratmeterregelungen gezeigt, wonach Ladenlokale einer Größe von mehr als 800 Quadratmetern nicht öffnen durften. Während einige Oberverwaltungsgerichte diese Begrenzung für verfassungsgemäß hielten (so etwa in Nordrhein-Westfalen oder Hamburg), sahen andere in dieser Regelung einen Verstoß (so etwa