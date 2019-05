Dass Julian Teicke (32) in Versicherungen macht, ist Zufall. Es war vor vier Jahren, gerade hatten er und sein Kompagnon Dario Fazlic (33) ihr Gutscheinunternehmen DeinDeal in der Schweiz verkauft. Irgendetwas Neues musste her. Insurtech, schlug Fazlic vor, das sei das neue große Ding.

Teicke hatte wenig Lust. Er kennt das Versicherungsgeschäft. Sein Vater Hartmut (61) hatte selbst einen Strukturvertrieb aufgebaut und später an AWD-Gründer Carsten Maschmeyer (59) verkauft. Fazlic organisierte trotzdem ein Meeting mit einem Investor – und Teicke junior wechselte in den Gründermodus: Er malte Folien, knipste sein Verkaufstalent an. Nach 45 Minuten hatte er 300.000 Dollar in der Kasse, für 10 Prozent einer Firma, die es da noch gar nicht gab. "Es blieb uns also gar nichts anderes mehr übrig, als anzufangen", erinnert sich Teicke und zieht die Mundwinkel zu einem breiten Grinsen auseinander.

Inzwischen residiert er in einem Berliner Hinterhausloft an der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln.