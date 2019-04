Als es ums Geld ging, verabschiedete sich Jürgen Klopp (51) zum Spaziergang in den nahen Central Park. Im Büro der Kanzlei Shearman & Sterling an New Yorks Lexington Avenue handelte derweil sein Agent seinen neuen Vertrag aus. An jenem 1. Oktober 2015 wurde aus einem deutschen Trainer der Chef eines der berühmtesten Fußballklubs der Welt, dem FC Liverpool (LFC). Jahresgehalt: damals etwa elf Millionen Euro.



Klopp hatte den CEO-Test bestanden. Michael Gordon (54), President der Fenway Sports Group (FSG), US-Eigentümer des LFC, hatte den Kandidaten nach allen Regeln der Investmentarithmetik durchleuchtet: Wie viele Punkte pro Spiel schafft er? Wie viele Tore schießen seine Teams im Schnitt? Wie verhalten sich seine Ergebnisse auf dem Platz zu den finanziellen Möglichkeiten seines Arbeitgebers?

Die Zahlen sprachen für Klopp. Als er ihn an jenem Tag persönlich erlebte, war Gordon, der in drei Jahrzehnten als Hedgefondsmanager ein Vermögen verdient hat, begeistert: "Es war klar, dass sich Jürgen als Fußballtrainer auf dem gleichen Niveau bewegt wie ein Unternehmenschef, wie ein Mann, dem man gern seine Firma anvertrauen würde."