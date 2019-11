Für gewöhnlich besteht das Empfangskomitee im Foyer des Ping An Towers in Shenzhen aus fünf Damen und Herren. Sie tragen elegante Uniformen in dezentem Grau. Ständig wandert ihr Blick von den Gesichtern der Besucher zu den Flachbildschirmen vor ihnen. Zügig, beinahe geräuschlos erledigen sie Formalitäten, händigen Besucherausweise aus, geben den Zugang zu den 33 Fahrstühlen frei, die sich hinter ihnen aufreihen.

Ende März 2017 winken sie auch Jonathan Larsen (53) durch. Der Australier hat einen Termin bei Peter Ma Mingzhe (64), dem Mann, der den 600 Meter hohen Turm beim New Yorker Architekturbüro Kohn Pedersen Fox in Auftrag gegeben hat, als Zentrale seines Versicherungs- und Finanzimperiums.

Larsen hatte die vorangegangenen 18 Jahre bei der Citigroup verbracht, zuletzt war er für das globale Privatkundengeschäft des US-Finanzriesen verantwortlich. Er ist Anfang 50 und kommt gerade aus einem Sabbatical. Das Treffen hat ein gemeinsamer Freund arrangiert. Noch im Aufzug, der ihn mit zehn Metern