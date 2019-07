Als der Einkaufscenterbetreiber ECE in Frankfurt den Konsumwallfahrtsort MyZeil plante, hatten Modeketten aller Art erlösende Wirkung.

Zehn Jahre später wird neuen Heiligen gehuldigt: Flankiert von einem Kino überbieten sich in der vierten Etage Restaurantketten mit hippem Ambiente und ausgefallenen Angeboten auf über 3700 Quadratmetern. Rund 100 Millionen Euro haben Umbau und Eröffnung von Konzepten wie Poké You, Dean&David oder EatDoori verschlungen. Der Name des Essparadieses: Foodtopia.

Früher galten Systemgastronomen als Schmuddelkinder. Fast schon verschämt mussten sich Anbieter von billigen Burgern und fettiger Currywurst im Kellergeschoss eine lieblose Ecke teilen, nun sollen Restaurants die unzähligen Flächen füllen, die darbende Krämer hinterlassen. "Gastronomie ist der neue Einzelhandel", so lautet der Slogan, unter dem Immobilienentwickler, Investoren und sogar Nahrungsmittelkonzerne einen Boom befeuern.

Der Mann, der am meisten Holz in die Glut wirft, heißt Alessandro Preda. Von