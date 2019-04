Der einst strahlende Discounter Aldi Nord durchlebt schwere Zeiten. 2018 schrieb das Unternehmen sogar erstmals in der Geschichte Verluste im Heimatmarkt. Das noch 2017 aufgelegte milliardenschwere Umbau- und Sanierungsprogramm schien zu verpuffen. Der Chef ging, ein neuer kam. Und über allem lastete der scheinbar ewige Erbstreit in der Albrecht-Sippe, der immer neue Wendungen nahm und den so verschwiegenen Clan immer wieder ins Rampenlicht zog.

Nun herrscht Klarheit, zumindest juristisch. Theo Albrecht (68) kann sich endgültig als Alleinherrscher im Reich von Aldi Nord betrachten. Der Erbe errang einen wichtigen Sieg im Streit mit den Kindern seines verstorbenen Bruders Berthold. Bereits am 6. März entschied das Bundesverwaltungsgericht, eine Revision gegen ein früheres Urteil nicht zuzulassen. Die Vasallen des Patrons dürfen damit auch in der Jakobus-Stiftung mitreden. Theos Truppe kann nun quasi ungehindert die Macht über den Discounter ausüben – denn die Herrschaft über die anderen beiden