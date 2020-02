Samstagnachmittag, auf die Minute genau 16 Uhr 10. Jan Bechler (39) startet. Er steht in der Hamburger Messehalle in einer Truppe von 30 Leuten, unter einem aufgeblasenen dunkelblauen Triumphbogen aus Plastik, einen Chip ums Fußgelenk zum Zeitmessen. 10, 9, 8 ... der Starter zählt runter, Bechler läuft los. Morgens hat der Gründer und Chef der Digitalagentur Finc3 mit 85 Mitarbeitern in Hamburg und Bratislava sich Porridge mit Hafermilch gemacht, mittags Nudeln. Er weiß, was kommt, es ist sein drittes Mal, sein Ziel: den Parcours unter einer Stunde und 25 Minuten zu absolvieren.

Einen Kilometer laufen, dann abbiegen und was das Zeug hält am Ski-Ergometer ziehen, bis "1000 Meter" im Display steht, dann wieder einen Kilometer laufen. 16:25, Bechler schiebt einen Schlitten über den Filzboden, beladen mit 125 Kilo. 16:57, 80 Meter Burpees (ein Mix aus Kniebeuge, Strecksprung und Liegestütze). Bechlers Freundin steht am Rand, sie war vorher dran (ihre Zeit: eine Stunde, 36 Minuten), nun feuert