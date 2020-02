Bei den guten Vorsätzen für 2020 fehlte nicht das politische Bekenntnis, dass es eine Chancengesellschaft nur gibt, wenn wir etwas riskieren. Tatsächlich aber reden wir in Deutschland immer wieder Neues kaputt.

Am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam hat es die Ethikkommission der Universität untersagt, an einer Spracherkennung zu forschen, um Krankheiten wie Schlaganfälle vorherzusagen. Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität in München wurden öffentlich angeprangert, weil sie, weltweit einmalig, Pavianen genetisch veränderte Schweineherzen transplantiert hatten – eine Chance, in wenigen Jahren dem dramatischen Mangel an Spenderherzen für Menschen zu begegnen. Dabei sollte das Potenzial der Xenotransplantation doch Bedenken der Tierschützer überwiegen.

Oder das Megathema Klima. Norwegen denkt groß und will CO2 in alte Öl- und Gasfelder pressen: CCS, Carbon Capture and Storage. Die Emissionen sämtlicher EU-Länder könnten so über 300 bis 400 Jahre zwischengespeichert werden. In Deutschland