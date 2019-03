Liu Qi sitzt im Hamburger Büro von Project Immobilien und blättert im Prospekt für Kleinapartments in Berlin, Bossestraße 7, Stadtteil Friedrichshain. Die Mittzwanzigerin in Jeans und Kapuzenpulli möchte eine Singlewohnung kaufen, entweder als reines Investment in Berlin oder zum Selbstbewohnen in Hamburg, wo sie studiert. Das Geld wollen ihre Eltern überweisen; die beiden Unternehmer besitzen schon mehrere Immobilien in Nordostchina. Die Einzimmerwohnung in Friedrichshain mit 34 Quadratmetern kostet 204.000 Euro plus Steuern und Nebenkosten, also rund 6000 Euro pro Quadratmeter.

Die Studentin ist ziemlich begeistert. "In Peking", erzählt Liu, "bekommt man für den Preis nicht einmal eine Toilette." In China habe sie mit ihren Eltern "Bruchbuden" besichtigt, wo der Quadratmeter deutlich mehr kostete als in Deutschland. "Neubau, aber drinnen sieht es aus wie 20 Jahre alt, und dann funktioniert auch noch der Fahrstuhl nicht." Dennoch hätten sich die Preise binnen fünf Jahren dort mehr als verdoppelt,