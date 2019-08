Die jüngste Kooperation verrät einiges über die aktuelle Befindlichkeit bei Hugo Boss: Meissner Porzellan. Wo Vorgänger

Claus-Dietrich Lahrs (56) auf Luxus gesetzt hatte, sich mit Hollywoodstars wie Hilary Swank (45) umgab und Verträge mit den Fußballern von Frankreichs Eliteklub Paris Saint-Germain schloss, verbündet sich Nachfolger Mark Langer (51) mit einem eher betagten Partner. Im November kommt eine Boss-Kollektion bedruckt mit Tiermotiven aus dem Reich der sächsischen Manufaktur auf den Markt.

Langer hat den Anzugschneider gewöhnlich gemacht, er hat Boss auf solide Effizienz getrimmt. Was fehlt: eine überzeugende Vision für die Neuausrichtung von Deutschlands größtem Modehersteller.

Das Geschäft läuft so lala. In den USA und Deutschland schrumpft es sogar. Sollte auch noch Asien schwächeln, wäre die für 2022 in Aussicht gestellte Umsatzrendite von 15 Prozent kaum noch erreichbar. Online erhöht Langer zwar nach und nach den Umsatz, allerdings zu Lasten der Marge. Auch beim Aktienkurs